Одного з вокалістів Boyzone знайшли мертвим

Одного з вокалістів групи Boyzone Стівена Гейтлі знайшли мертвим. Як повідомляє Sky News, тіло 33-річного Гейтлі виявили на острові Майорка, де музикант знаходився на відпочинку. За свідченнями очевидців, останнього разу Гейтлі бачили живим уранці, коли він прямував у свій номер.

Очікується, що решта учасників Boyzone вилетить на острів. Представник групи підтвердив смерть Гейтлі, проте відмовився повідомити деталі.

Газета.ру