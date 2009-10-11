Одного з вокалістів Boyzone знайшли мертвим

10:32, 11 жовтня 2009
Суспільство
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Тіло виявили на острові Майорка

Одного з вокалістів групи Boyzone Стівена Гейтлі знайшли мертвим. Як повідомляє Sky News, тіло 33-річного Гейтлі виявили на острові Майорка, де музикант знаходився на відпочинку. За свідченнями очевидців, останнього разу Гейтлі бачили живим  уранці, коли він прямував у свій номер.

Очікується, що решта учасників Boyzone вилетить на острів. Представник групи підтвердив смерть Гейтлі, проте відмовився повідомити деталі.

Газета.ру

 

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