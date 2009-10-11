Грищенко: Росія сьогодні не може нав’язувати нам свою модель розвитку

Надзвичайний і Повноважний посол України в Російській Федерації, перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Костянтин Грищенко заявив у суботу в ефірі Радіо Свобода, що проблеми у відносинах із Росією, які сьогодні є, пов’язані з абсолютно різними системами розвитку суспільства в цих двох країнах.

«В Росії – це, мабуть, історично визначена система жорсткої вертикалі. Україна є дуже яскравим втіленням того, що було в добу козацької демократії, коли провідники між собою публічно змагаються за булаву. Різні підходи, різне ставлення, різна оцінка того, що дозволено в суспільстві», – вважає він.

Але жодна сусідня країна не може диктувати дуже близькій, дуже етнічно чи історично дружній країні, нації, як їй будувати своє внутрішнє життя, сказав Костянтин Грищенко: «Не може Росія сьогодні, не може, не може … нав’язувати нам свою модель розвитку, оскільки вона в них базується зовсім на інших принципах і на іншому ґрунті».

Невизнання Україною Косова, а також Абхазії й Південної Осетії Костянтин Грищенко вважає правильним: «В обох випадках правильно. Ні в якому разі ні Косово, ні Абхазію, ні Південну Осетію ми визнавати не повинні».

Він також каже, що Збройні сили України здатні захистити свою державу, якщо український уряд буде достатньо їх фінансувати.

«Це не ті Збройні сили, які мають невеликі держави по інших периметрах Росії. Україна, як держава, яка має 47 мільйонів жителів, яка має Збройні сили, які сьогодні попри все недофінансування складаються з найбільш професійних офіцерів, сержантів і солдат, вона здатна себе захистити», – вважає Костянтин Грищенко.

Але, наголосив він, це не означає, що не треба шукати систему загальноєвропейської безпеки, яка б відповідала інтересам України