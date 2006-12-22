У конфлікті навколо ”Озерки” поставили крапку

Господарський конфлікт навколо дніпропетровського ринку "Озерка" розв’язано в ході переговорів зацікавлених сторін, їх принципові домовленості на даний момент оформляються юридично.

Про це йдеться у спільній заяві представників КП "Центральний ринок" (м. Дніпропетровськ) і ВАТ "Дніпропетровський центральний ринок", переданій агентству УНІАН.

«Спільна заява представників КП "Центральний ринок" (м. Дніпропетровськ) і ВАТ "Дніпропетровський центральний ринок"

Ми, представник інтересів КП "Центральний ринок" (м. Дніпропетровськ) Геннадій Корбан і представник інтересів ВАТ "Дніпропетровський центральний ринок" Андрій Сумцов, оголошуємо про завершення переговорів щодо вирішення господарського конфлікту навколо ринку "Озерка". В ході переговорів нами були досягнуті принципові домовленості, які влаштовують обидві сторони, які зараз оформляються юридично. Проте, вже сьогодні ми відповідально повідомляємо жителів Дніпропетровська і колектив ринку, що на "Озерці" нарешті починається період стабільності і благополуччя. Ми хочемо особливо відзначити величезну заслугу в переговорному процесі з боку Володимира Воробйова і висловлюємо щире співчуття його рідним і близьким у зв`язку з передчасною смертю. Ми сподіваємося, що правоохоронні органи щонайшвидше розслідують цей злочин. Геннадій Корбан, Андрій Сумцов "

Сторони у спільній заяві відзначають величезну заслугу в переговорному процесі Володимира Воробйова і висловлюють щире співчуття його рідним і близьким у зв`язку з його загибеллю. «Ми сподіваємося, що правоохоронні органи якнайшвидше розслідують цей злочин», говориться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня ц.р. була здійснена спроба силового захоплення ринку "Озерка". За фактом збройного нападу було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, здійснене групою осіб із застосуванням зброї).

Суд Індустріального району Дніпропетровська дав санкцію на арешт призвідників захоплення ринку. Їхні дії кваліфіковано як створення організованого злочинного угруповання.

Виходячи з перших свідчень, які дали підозрювані, за останніми подіями навколо «Озерки» стоїть російський бізнесмен Максим КУРОЧКІН і один із колишніх директорів ринку, який зараз теж є громадянином Росії.

Зараз Дніпропетровський центральний ринок «Озерка» належить державі.

За інформацією ЗМІ, кілька разів ринок під свій контроль намагався взяти М.КУРОЧКІН, якого українські правоохоронні органи оголосили в міжнародний розшук за здійснення ряду злочинів на території України. 20 листопада М.КУРОЧКІН був затриманий в аеропорту “Бориспіль”. Напередодні він повідомив, що прилетить до Києва на прохання В.Воробйова і українського підприємця Г.КОРБАНА для вирішення конфлікту навколо ринку.

Голова правління ВАТ "Дніпропетровський центральний ринок", громадянин РФ В.Воробйов був застрелений в ніч на 16 грудня в Дніпропетровську. Міліція вважає головною версією вбивства бізнес-інтереси.