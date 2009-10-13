Литвин: ми живемо на смітті і п'ємо умовно придатну воду

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Чернігівщину треба оголосити зоною екологічної катастрофи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив журналістам після спілкування з жителями с. Новий Білоус Чернігівського району стосовно проблем функціонування міського сміттєзвалища.

За словами В.ЛИТВИНА, згідно зі статистичними даними, у Чернігівській області на 630 гектарах землі розташовані 26 полігонів для збереження відходів і 739 сміттєзвалищ, і щорічно до них додається 500 тис. тонн відходів і сміття.

«Я сьогодні тут, щоб всій Україні показати, як ми живемо і чи можна так жити далі, говорячи при цьому, що Україна – європейська держава», - зазначив голова Верховної Ради України, додавши: «Одна з причин того, що люди швидко йдуть з життя, - те, що ми живемо на смітті і п`ємо воду, яку лише умовно можна назвати прийнятною для споживання».

В.ЛИТВИН зазначив, що він неодноразово звертав увагу на проблему будівництва в Україні сміттєпереробних заводів. Зокрема, нагадав В.ЛИТВИН, у поточному році у парламенті під його головуванням відбулася зустріч керівників місцевих органів влади з представниками шведських компаній, які займаються проектами з енергозбереження і будівництва підприємств з переробки побутового сміття та виробництва біогазу.

На жаль, констатував керівник парламенту, намагання запровадити в Україні такі проекти «стикаються з великим небажанням займатися цим питанням». За його словами, проблема полягає у тому, що «або не можуть виділити землю під побудову таких підприємств, або у бюрократичних перешкодах».

В.ЛИТВИН висловив переконання щодо необхідності привернення уваги до цієї загальноукраїнської проблеми і розробки чіткого плану заходів стосовно її розв`язання. «Рішення з цього приводу необхідно приймати на державному рівні», - заявив він.

За словами керівника парламенту, він дав доручення розробити зміни до законодавства у частині підвищення штрафів за самовільне створення звалищ та викидання сміття.