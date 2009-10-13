У Тимошенко придумали: хай якісь інвестори заплатять борги ТКЕ за газ

Міністр з питань житлово-комунального господарства України Олексій КУЧЕРЕНКО вважає, що передача підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) в оренду і концесію допоможе їм сплатити заборгованість за газ перед НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу під час позачергового розширеного засідання колегії Міністерства ЖКГ.

О.КУЧЕРЕНКО нагадав, що уряд рекомендує місцевій владі розпочати опалювальний сезон з 15 жовтня. На думку міністра ЖКГ, мери міст і міські ради, які ухвалюють рішення про початок опалювального сезону, будуть зацікавлені «максимально швидко підключати до тепла і розпочати опалювальний сезон».

Головною проблемою опалювального сезону міністр назвав розрахунки підприємств теплокомуненерго з НАК «Нафтогаз України» за спожитий газ. «Там, де намагалися погратися з тарифами, заганяли свої підприємства в борги, а сьогодні ми бачимо, що дуже важко взяти кредит. Я думаю, що потрібно шукати інші можливості. І не випадково по всій території України триває розробка рішень міських рад для підготовки і передачі підприємств в оренду або концесію. Це пошук тих інвесторів, які могли б швидко зайти, сплатити борги, взяти на себе інші зобов`язання з інвестування і, власне кажучи, врятувати ситуацію», – сказав О.КУЧЕРЕНКО.

При цьому він зазначив, що не є супротивником такої політики.

Також міністр завірив, що МінЖКГ робитиме все, щоб не допустити ситуацію, «аби органи місцевого самоврядування віддали будь-кому ці підприємства». Міністерство має намір контролювати процес передачі підприємств у концесію, щоб «приходили з чіткими, жорсткими зобов`язаннями ці потенційні інвестори».

«Хай бізнес входить туди в концесію, в оренду. Моє завдання – робити все, щоб був регулятор, який зробить тарифну політику деполітизованою і професійною», – додав він.

Також О.КУЧЕРЕНКО відзначив, що серед проблемних моментів входження в опалювальний сезон – питання обліку пені і штрафів до заборгованості за газ, що виникла у попередні періоди. Крім того, Національний банк поки не знайшов можливості дати гарантії «Ощадбанку» для кредитування підприємств ТКЕ, щоб вони могли розрахуватися за газ.

На думку міністра, необхідно створити постійно діючий колегіальний орган, який став би «арбітром між відносинами «Нафтогазу» з підприємствами теплокомуненерго і місцевими бюджетами».

Він рекомендував владі на місцях шукати можливості кредитування або інвестування для виплати заборгованості за газ.

О.КУЧЕРЕНКО також відзначив, що за результатами селекторної наради з питань підготовки підприємств теплокомуненерго і житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період у прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО підготовлено три рішення, які розв’яжуть проблемні питання опалювального сезону. Зокрема, це внесення змін до рішення №193, які дадуть можливість провести розрахунки по субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості по різниці у тарифах на теплову енергію, послуги з водопостачання і водовідведення на загальну суму 2 млрд. грн.

Також планується внести зміни до рішення Кабміну №1082, які передбачають створення координаційного органу (увійдуть представники Міністерства ЖКГ, Мінпаливенерго і Асоціації міст), який функціонуватиме як регулятор для розв’язання проблемних питань, зокрема, для розробки алгоритму розподілу коштів між підприємствами теплокомуненерго.

Окрім того, передбачається затвердити типовий договір на поставки газу між НАК «Нафтогаз України» і підприємствами ТКЕ. Планується, що пеня на прострочену заборгованість нараховуватиметься на рівні облікової ставки Національного банку. Документом також передбачено, що «Нафтогаз» може обмежувати підприємствам ТКЕ поставки газу, якщо вони за нього не розраховуватимуться.

За словами О.КУЧЕРЕНКО, ці документи найближчим часом буде зареєстровано у парламенті.