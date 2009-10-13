Метамфетамін привозили в Херсон у трубочках для коктейлів

У Херсонській області направлена до суду справа, порушена слідчим управлінням УМВС Херсонської області стосовно злочинної групи з 5 чоловік на чолі з 24-річним жителем м. Кривий Ріг, яка торгувала наркотиками.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі УМВС Херсонської області.

Згідно з повідомленням, до групи, що мала міжрегіональні зв`язки, входили жителі Херсона і Кривого Рогу. Вони поставляли з Дніпропетровської області у Херсонську особливо небезпечну психотропну речовину «Метамфетамін», яку продавали у Херсоні і в курортному селищі Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області.

Наркотики поставляли запаяними в трубочки для коктейлів.

Згідно з повідомленням, доведена причетність групи до 9 злочинів. Арештовано майно на суму 105 тис. грн.