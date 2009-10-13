Чудотворну Почаївську ікону привезуть до Кременчука

У рамках Всеукраїнського хресної ходи 25 – 27 жовтня до Кременчука привезуть Почаївську ікону Божої Матері.

Як повідомили УНІАН у прес-службі єпархії, прибувши до Кременчука, ікона перебуватиме в Свято-Успенському кафедральному соборі (Крюків). Під час перебування ікони в Кременчуці в соборі цілодобово відбуватимуться служби.

Також заплановані проведення молебнів з освяченням води, всеношна служба і літургії.

Почаївська ікона Божої Матері належить до найбільш шанованих святинь православної церкви.

З 15 жовтня Почаївський образ Богородиці відвідає єпархії УПЦ в рамках Всеукраїнської хресної ходи.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня у Свято-Успенській Почаївській лаврі відбувалися торжества з нагоди 450-річчя принесення Почаївської ікони Божої Матері на Волинь.