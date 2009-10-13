БЮТ не братиме участі у земельному дерибані

Фракція БЮТ в Київраді не братиме участі у розгляді земельних питань на сьогоднішній сесії.

Про це заявила голова фракції БЮТ у Київській міській раді Тетяна МЕЛІХОВА в коментарях журналістам.

“Єдине питання, що змусило депутатів фракції «Блок Юлії Тимошенко» прийти сьогодні до сесійної зали – це необхідність перегляду житлово-комунальних тарифів для киян”, - наголосила Т.МЕЛІХОВА.

Вона підкреслила, що очолювана нею фракція “вимагає терміново припинити тарифне свавілля, і зробити це мусить особисто міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ”.

«Кияни отримують все вищі й вищі ціни у платіжках за квартиру: якщо ще у квітні цього року квартплата за стандартну 3-кімнатну квартиру становила 350 гривень, то вже у вересні – майже 700. Це означає, що за півроку тарифи на житлово-комунальні послуги для киян зросли рівно вдвічі. БЮТ з цим миритися не буде», - запевнила Т.МЕЛІХОВА.

Натомість, нагадала вона, замість тарифного питання, на сесію Київської міської ради 13 жовтня 2009 р. “оточення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО виставило на продаж юридичним та фізичним особам 44 гектари столичної землі”. “З них 30 га – зелена зона, 32 га – вільні земельні ділянки, 21 га – ліс Конча-Заспи”, - зазначила Т.МЕЛІХОВА.

«Крім того, що команда Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО пріоритетними питаннями у порядок денний поставила саме земельні, третини від усієї кількості проектів рішень у депутатів немає. Депутатська фракція «Блок Юлії Тимошенко» вже не раз наголошувала на зумисно-халатному підході оточення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО до підготовки документів для проведення пленарних засідань Київської міської ради і обіцяла владі не брати участі у голосуванні в разі повторення таких ситуацій», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.

За її словами, “з огляду на явне ігнорування побажань нашого опозиційного блоку, БЮТ розцінює такі дії як бажання відсторонити нашу фракцію від роботи Київської міської ради”.

Відтак, “депутатська фракція «Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді відмовляється брати участь у земельному дерибані”, - наголосила голова фракції і нагадала, що 15 жовтня 2009 р. вступає в дію постанова Кабінету міністрів України, згідно з якою юридичні особи втрачають можливість отримати земельні ділянки без перемоги у земельному конкурсі або аукціоні.