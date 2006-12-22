Ющенко: ми провели активне і продуктивне засідання

У найближчі два-три тижні буде розроблено план дій українсько-російської двосторонньої співпраці на 2007-2008 роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції за наслідками засідання Українсько-Російської міждержавної комісії повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Президент зазначив, що в найближчі тижні, до лютого буде сформовано план заходів щодо врегулювання найскладніших питань двосторонніх відносин.

«Ми вважаємо, що в найближчі два-три тижні буде сформовано план дій на 2007-2008 роки», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він також сказав, що сторони підтвердили готовність розробити до наступного засідання міждержавної комісії (травень-червень 2007 року - УНІАН) декларацію про стратегічне партнерство між Україною і Росією, де будуть закріплені стратегічні позиції з найактуальніших питань.

Кажучи про сьогоднішнє засідання комісії, В.ЮЩЕНКО зазначив, що велику увагу було приділено співпраці в економічній сфері.

Також йшлося про співпрацю в освоєнні космосу, авіації тощо.

«На мій погляд, ми провели активне і продуктивне засідання», - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що він задоволений результатами.

У свою чергу, Президент РФ Володимир ПУТІН сказав, що повністю згоден з оцінкою зустрічі, висловленою його українським колегою. «Я також оцінюю підсумки нашої роботи позитивно», - сказав він, додавши, що це виявляється в спільному прагненні надати нашому партнерству вищу якість.

Також, за його словами, про це свідчить цілий ряд якісних пропозицій в конкретних сферах співпраці.

В.ПУТІН відзначив, що з урахуванням цих пропозицій буде доопрацьовано проект плану дій на найближчі два роки.