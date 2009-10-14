Долар на міжбанку падає, євро - росте

НБУ на ринок учора не виходив

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,2430/8,2665 грн./дол., ціни на російську валюту зросли – 0,2798/0,2810 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 12,2750/12,3130 грн./євро. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг». На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,4890/1,4892 дол./євро (вівторок - 1,4766/1,4768 дол./євро). У вівторок, 13 жовтня, Національний банк України на ринок не виходив.

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