Янукович представлятиме Україну на похороні Ніязова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив прем’єр-міністру Віктору ЯНУКОВИЧУ очолити українську делегацію, яка відбуде сьогодні до Туркменістану для участі у церемонії прощання з президентом Туркменістану Сапармуратом Ніязовим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам прес-секретар Президента Ірина ВАННІКОВА.

В інтерв’ю журналістам В.ЮЩЕНКО підтвердив цю інформацію, зауваживши, що в нього були плани поїхати до Туркменістану, але обставини змінились.

«Були плани, але обставини є такі, що я доручив це зробити прем’єр-міністру», - сказав Президент, в той же час не пояснивши, які саме обставини змусили його відмовитись від поїздки.

Як повідомляв УНІАН, президент Туркменістану С.Ніязов помер у ніч на четвер у результаті зупинки серця. Президент Туркменістану перебував при владі з 1985 року, коли він став першим секретарем Комуністичної партії ще радянської республіки Туркменії.