Новоград-Волинський - без води: закривають школи, садки, підприємства

Через борг підприємств житлово-комунального господарства у місті Новоград-Волинський Житомирської області з населенням більш як 50 тис. осіб повністю припинено водопостачання, закриваються школи, дитячі садки та підприємства харчової промисловості.

Як повідомили УНІАН у Новоград-Волинській міській раді, Новоград-Волинська комунально-експлуатаційна частина (установа Міністерства оборони) заборгувала місцевому водопровідно-каналізаційному господарству 534,8 тис. грн. При цьому борг інших підприємств ЖКГ, які підпорядковані місту, становить 271 тис. грн., а, відтак, загальна заборгованість за послуги водопостачання і водовідведення сягає більш як 800 тис. грн.

У свою чергу, через борг водопровідно-каналізаційного господарства перед Новоград-Волинською районною електромережею, остання відключила підприємство від енергопостачання.

Як наголошує керівництво міста, ситуація є критичною.

Подачу води у місто припинено, відведення стоків призупинено. Також зупинено роботу підприємств харчової промисловості. Через відсутність води теплове господарство не може розпочати опалювальний сезон.

Крім того, зараз розглядається питання про закриття у Новограді-Волинському 11 шкіл і 16 дитячих садків.

Керівництво міста направило телеграми на ім’я прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та в.о. міністра оборони Валерія ІВАЩЕНКА з проханням невідкладно вирішити питання погашення заборгованостей.

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