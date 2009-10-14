Панахиду по загиблих козаках відправили у Луганську

З нагоди Дня Українського козацтва сьогодні у Луганську відбулася урочиста церемонія покладання квітів до Хреста загиблим козакам.

Як передає кореспондент УНІАН, у ній взяли участь заступник голови Луганської облдержадміністрації Володимир ЗАБЛОЦЬКИЙ, крайовий отаман Українського козацтва в Луганській області, генерал-полковник територіальної оборони і заступник голови Ради козачих товариств Олег МАТВІЄНКО, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, представники луганського козацтва та громадськості.

Протоієрей отець ВАСИЛІЙ – настоятель Свято-Петровського собору – відслужив панахиду за загиблими козаками.

Цього ж дня в обласному палаці культури відбулися урочисті заходи з нагоди Дня Українського козацтва, в яких взяли участь керівники області. У рамках свята було нагороджено кращих представників козацьких організацій Луганщини, пройшла виставка на народну тематику, козаків почастували кулешем.

Довідка УНІАН. На сьогодні на Луганщині тільки на обласному рівні зареєстровано 10 громадських об’єднань українського козацтва і 6 товариств донського козацтва. Також козацькі товариства різного напряму функціонують в багатьох містах і районах регіону.

На території Луганської та Донецької областей перші козацькі поселення виникли у XVI столітті. Згодом, у XVIII столітті, вони утворили Кальміуську паланку Війська Запорозького Низового. Центром її було селище біля самого гирла Кальміусу при впадінні в Азовське море, де колись було городище Домаха, а 1779 року збудоване місто Маріуполь.

Паланка була розташована між Вовчою, Кальміусом та Азовським морем, у майбутніх межах Олександрівського, Бахмутського й Маріупольського повітів.