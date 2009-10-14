ФК "Славутич-Капітал" обіцяє 5 млн. грн. за інформацію про вбивство

Фондова компанія "Славутич-Капітал" готова виплатити винагороду в сумі 5 млн. грн. за інформацію про замовників і виконавців вбивства дніпропетровського бізнесмена В’ячеслава Брагінського.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив глава наглядової ради компанії Геннадій КОРБАН.

"Наша компанія оголошує винагороду в 5 мільйонів гривень усім громадянам або організаціям, які дадуть інформацію про замовників і виконавців вбивства", - сказав він.

При цьому він висловив припущення, що замовником вбивства бізнесмена може бути один з колишніх прем`єр-міністрів України.

Водночас Г.КОРБАН відзначив, що він, партнери і друзі В.Брагінського проведуть своє, незалежне розслідування вбивства.

"Ми проводитимемо власне розслідування паралельно зі слідством. У нас є сьогодні деякі можливості, яких, напевно, не має офіційне слідство для отримання інсайдовської інформації. Ми зацікавлені в тому, щоб зловити вбивць і замовників. Але те, що стосується результатів цього розслідування, безумовно, ці результати буде передано в правоохоронні органи, оскільки вони можуть довести цю справу до логічного кінця і засудити злочинців", - підкреслив Г.КОРБАН.

Також він пообіцяв, що будуть оприлюднені матеріали, які на сьогодні має у своєму розпорядженні компанія.

Відповідаючи на одне із запитань щодо можливості залякування за допомогою вбивства В.Брагінського самого Г.КОРБАНА він відповів: "Брагінський був легкодоступною жертвою. Як ви знаєте, в 2006 році на мене було теж здійснено зухвалий замах., і у мене є вже досвід в цих речах - хто не платить за безпеку, той за неї розплачується. В’ячеслав не хотів ходити з охороною і, вочевидь, став легкодоступною жертвою. Щодо мене, то я не виключаю варіант, що може таким чином "передають привіт" мені або моїм іншим партнерам, і готуються ще якісь акції. Але для цього у нас є слідчі органи. Я сподіваюся, що вони спроможні запобігти цьому. Ну, а якщо навіть немає, то у нас є засоби захисту, ми вживаємо власні заходи безпеки".

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня близько 9.00 в центрі Дніпропетровська на вул. Харківській пролунав вибух. В результаті вибуху загинув бізнесмен В.Брагінський, який проходив вздовж будинку під час вибуху. Прокуратура порушила кримінальну справу, попередня причина трагедії - вибуховий пристрій, що спрацював. Слідчим управлінням УМВС у Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за п. 5 ч. 2 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 14 жовтня, міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що вбивство в Дніпропетровську В.Брагінського має замовлений характер.

Замах на Г.КОРБАНА було здійснено 19 березня 2006 року в Дніпропетровську: було обстріляно автомобіль, в якому знаходилися бізнесмен і його охоронець. При цьому було поранено охоронця.

Апеляційний суд Дніпропетровської області 25 грудня 2006 року засудив до 14 років позбавлення волі громадянина Російської Федерації, якого було визнано винним у замаху на вбивство Г.КОРБАНА.