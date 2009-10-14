Збройне пограбування банку скоєне в Запоріжжі

У Запоріжжі скоєно збройний напад на відділення банку.

Як повідомили УНІАН в керівництві прокуратури м. Запоріжжя, "сьогодні близько опівдня невідомий увійшов до приміщення відділення одного з банків в Комунарському районі Запоріжжя і, погрожуючи співробітникам відділення пістолетом, вимагав видати йому всі гроші, що є в банку".

За словами співрозмовника агентства, за попередніми даними, зловмисник заволодів сумою, еквівалентною 60 тис. грн.

За фактом скоєння злочину порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.