Передчасна зима наробила шкоди у 12-ти областях України

Передчасна зима наробила шкоди у дванадцяти областях України. Через сильний вітер та сніг найбільше постраждала Львівщина – без світла понад 600 населених пунктів. Без водопостачання Сколе, Миколаїв, Дрогобич, Стебник та кілька районів Львова. Енергетики вже подали світло шістьом районним лікарням області.

На Івано-Франківщині знеструмлено 242 населені пункти. Під вагою мокрого снігу дерева тут ламались, як сірники, обриваючи електричні лінії. Наслідки стихії ліквідовують сто спецбригад. Кажуть, електромережі пошкоджені більше, ніж за торішньої липневої стихії. І закликають людей повідомляти про місця обривів і не підходити до них.

На Закарпатті найбільше постраждав Іршавський район. Вітер зривав дахи і бив шибки у будинках. Через сильні опади піднявся рівень води у річках – на два метри у Боржаві й на півтора у Тисі біля Хуста.

Сьогодні на заході України оголошено штормове попередження: у горах мокрий сніг, у низинах – сильний дощ. І мороз до мінус семи.

ICTV