Долар на міжбанку продовжує котитися вниз

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,1880/8,2165 грн./дол., ціни на російську валюту знизилися до 0,2788/0,2803 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 12,2130/12,2580 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують зростати – 1,4935/1,4937 дол./євро (середа – 1,4890/1,4892 дол./євро).

У середу Національний банк України вийшов на ринок із продажем на аукціоні по валютній парі долар-гривня з ціною відсікання 8,02 грн./дол.