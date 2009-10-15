Погода на завтра: дощ зі снігом і ожеледиця

Завтра у західних областях України очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах подекуди ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській областях вночі без опадів, вранці та вдень помірний дощ, подекуди з мокрим снігом. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла.

У Карпатах сніг та мокрий сніг; температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу.

На решті території часом дощ, вдень у більшості південних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями сильні дощі, лише у східній частині протягом доби без опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 11-16°, у Криму та Приазов`ї вночі 6-11° тепла, вдень 16-21°.

Вітер в Україні південно-східний, у західних областях південно-західний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

У Київській області у п’ятницю вночі - без опадів, вранці та вдень дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 4-9° тепла. У Києві температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.