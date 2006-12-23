У Києві мер запалив головну новорічну ялинку України

Сьогодні у Києві на Майдані Незалежності столичний міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запалив головну ялинку України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, київський голова привітав киян з Новорічними святами і побажав всім добра та миру у наступному році.

«Наступного року столична влада подарує киянам новий транспорт, я думаю, лінія метрополітену значно просунеться на Троєщину. Ми подаруємо позитивні зрушення в житлово-комунальній сфері. Також ми готуємо найбільш соціально спрямований бюджет Києва на 2007 рік, який передбачатиме допомогу малозабезпеченим мешканцям столиці», - сказав під час свого виступу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

35-метрова ялинка, прикрашена іграшковими поросятками, радуватиме киян усі Новорічні свята.

Як повідомляв УНІАН, на організацію святкування Нового 2007 року в Києві планується витратити близько 2 млн. грн., з яких бюджетних - менше половини.

За інформацією начальника Головного управління культури і мистецтв Світлани ЗОРІНОЇ, на встановлення головної ялинки України міська влада мала витратити 945 тис. грн. міського бюджету.