Порошенко каже, що Україна отримає від Європи 700 мільйонів євро
17:29, 15 жовтня 2009Суспільство
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Якщо Київ виконає свої обіцянки...
Єврокомісія може надати Україні 700 млн. євро макрофінансової допомоги.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні українським журналістам в Антверпені міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО.
«Важливою є заява Президента Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ, зроблена ним сьогодні, що країни ЄС на саміт (саміт Україна-ЄС 4 грудня у Києві - УНІАН) приїдуть, якщо Україна виконає свої зобов’язання, з унікальним по розміру пакетом макропідтримки в 700 млн. євро», - сказав він.
При цьому міністр зазначив, що з них 300 млн. євро можуть бути надані у вигляді гранту.
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