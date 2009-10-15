Тігіпко: завтра зростання цін знишить усі нинішні надбавки

Уряд позбавляє себе економічних важелів для регулювання цін, не фінансуючи закупівлі Держрезерву, заявляє колишній голова Національного банку України Сергій ТІГІПКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, коментуючи інформацію Рахункової палати про те, що передбачені планом запаси продовольства не сформовані, він сказав: «У нинішніх умовах товарні інтервенції з Держрезерву – головний ринковий інструмент держави для регулювання цінових коливань. Сьогодні популісти з Кабміну кидають всі ресурси на задобрювання виборця. Завтра зростання цін знищить всі нинішні надбавки до зарплат та пенсій, а резерву борошна, м’яса, цукру та круп для боротьби з інфляцією у влади вже не буде».

На думку С.ТІГІПКА, Держрезерв як регулятор економіки не менш важливий, ніж Національний банк.

«На ціни можна впливати, змінюючи кількість грошей в економіці чи обсяг товарної пропозиції на ринку. На жаль, в діалозі з економікою влада віддає перевагу мові команд. А відсутність інвестицій в закупівлі та відновлення основних фондів ставить під сумнів вже найближче майбутнє системи державного резерву», – вважає С.ТІГІПКО.