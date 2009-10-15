Ющенко: немає проблеми російської мови, є проблема української
Досвід Бельгії не підійде
Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що Україні не підійде досвід Бельгії щодо використання кількох державних мов.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам сьогодні у Брюсселі.
За словами Президента, вирішення мовного питання не може мати кальки.
В.ЮЩЕНКО підкреслив, що кожна нація вирішує все зі своїми особливостями. “В Україні немає проблеми російської мови, якщо ви це хотіли запитати – в Україні є проблема української мови”, - сказав він.
За його словами, це серйозна проблема не у плані спілкування між людьми, а у плані ідентичності нації.
Сьогодні важливо говорити про політику відродження української мови при безумовному дотриманні європейської мовної політики щодо забезпечення прав меншин на розвиток своєї мови, зауважив Президент.
У свою чергу президент Сенату Бельгії Анрі де ДЄКЄР погодився з позицією В.ЮЩЕНКА, зауваживши, що ситуація в одній країні ніколи не може відповідати ситуації в іншій.
Говорячи про використання кількох державних мов у Бельгії, він підкреслив: “Ми вважаємо це чинником взаємозбагачення, хоча, можливо, це ускладнює нам політичне життя”.