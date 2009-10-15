Мер Димитрова затриманий за підозрою у скоєнні ДТП
22:01, 15 жовтня 2009Суспільство
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Повідомляє прокуратура Донецької області
Міський голова Димитрова Донецької області затриманий за підозрою у скоєнні дорожньо-транспортної події, в результаті якої постраждала жінка.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Згідно з повідомленням, мер був затриманий 14 жовтня за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які управляють транспортним засобом, що заподіяло тяжкі тілесні пошкодження потерпілому).
Досудове слідство проводить прокуратура Димитрова.
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