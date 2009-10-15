Мер Димитрова затриманий за підозрою у скоєнні ДТП

Міський голова Димитрова Донецької області затриманий за підозрою у скоєнні дорожньо-транспортної події, в результаті якої постраждала жінка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, мер був затриманий 14 жовтня за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які управляють транспортним засобом, що заподіяло тяжкі тілесні пошкодження потерпілому).

Досудове слідство проводить прокуратура Димитрова.