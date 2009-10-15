У центрі Львова пограбували аптеку

У центрі Львова скоєно пограбування аптеки.

Як повідомила УНІАН інспектор ВЗГ ГУ МВС України у Львівській області Галина ЛЕМІШКО, інформація про напад надійшла до правоохоронців від керівника служби безпеки мережі аптек.

До приміщення аптеки увірвалося двоє молодиків, які погрожуючи фармацевтам розправою забрали з касового апарату 1 350 гривень після чого втекли, - розповіла Г.ЛЕМІШКО.

Правоохоронці вже затримали одного з грабіжників, яким виявився 30-річний раніше судимий львів‘янин, у нього також були вилучені речові докази скоєного злочину.

Особу його спільника встановлюють. Ведеться слідство.