Кількість туристів у Криму зменшилась на 13%

За 9 місяців ц.р. кількість туристів в АР Крим зменшилась на 12,7%, порівняно з аналогічним періодом 2008 р., - до 4 млн. 786 тис. чоловік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Державної служби туризму і курортів Анатолій ПАХЛЯ.

За його словами, при цьому платежі до бюджету від туризму в Криму знизилися тільки на 2% - до 1 млрд. 494 млн. грн.

За даними А.ПАХЛІ, сезон в Криму ще не завершено, ще є відпочиваючі. «50% санітарно-курортних об`єктів Криму працюють, вони заповнені на 45-50%», - повідомив він.

Що стосується західних регіонів України, то, за його даними, там падіння незначне, порівняно з 2008 р. Зокрема, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області продемонстрували зниження туристичного потока на рівні 2-3%.

За даними А.ПАХЛІ, якщо цього літа ціни в Криму зросли на 10-15%, то в західних регіонах залишилися на колишньому рівні.