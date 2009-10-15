Спілка ошуканих вкладників пропонує переписати клієнтів Ощадбанку СРСР
Хтось помер, хтось виїхав
Всеукраїнська спілка ошуканих вкладників пропонує правлінню ВАТ «Ощадбанк» провести перереєстрацію вкладників Ощадбанку колишнього СРСР.
Про це повідомив голова правління спілки Богдан РАФАЛЮК під час прес-конференції в УНІАН.
За його словами, така перереєстрація на сьогодні необхідна у зв`язку з тим, що ситуація з вкладниками помінялася – хтось помер, хтось виїхав тощо.
«Більш того, ми робитимемо реєстрацію вкладників трастових компаній. Зі своїми пропозиціями ми вийдемо на уряд, і тоді почнеться обговорення», - повідомив Б.РАФАЛЮК.
Представники спілки також висловили сподівання на те, що на президентських виборах переможе прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО. За словами Б.РАФАЛЮКА, союз покладає на неї великі надії в питанні повернення знецінених вкладів.
Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Секретаріат Президента України розповсюдив Інформаційну довідку про ситуацію з поверненням громадянам знецінених вкладів Ощадного банку СРСР.
У ній, зокрема, наголошується, що в проекті Державного бюджету України на 2010 рік, внесеному на розгляд Верховної Ради України, на здійснення виплат за знеціненими заощадженнями закладений ресурс в обсязі 250 млн. гривень. Враховуючи обсяг зобов`язань держави за такими виплатами, передбачений на 2010 рік фінансовий ресурс становить лише 0,2% від необхідного обсягу. Із загальної чисельності вкладників, які досі не одержали компенсацію, але внесені до реєстру вкладників, у 2010 році компенсацію зможуть одержати лише близько 4%.
“У разі передбачених на 2010 рік темпів повернення заощаджень для повного розрахунку держави за своїми зобов`язаннями необхідно понад 400 років”, - зазначають в Секретаріаті Президента.