Українці ”радять” Ющенку, що робити з бюджетом (соцопитування)

Більшість українців не залишилися байдужими до перипетій бюджетного процесу в Україні. Про це свідчать результати опитування, що проводилося у грудні соціологічною службою Центру Разумкова.

Відносна більшість 38,2% респондентів підтримали накладання Президентом України вето на закон про Державний бюджет на 2007 рік. Не підтримали президентське вето 19,2% опитаних. 10,0% вибрали варіант „важко відповісти”, ще 22,3% не змогли відповісти, 8,2% відповіли, що їх це не цікавить, а 2 % не знають, що таке „державний бюджет” або що означає „накласти вето”.

Серед респондентів, які підтримали президентське вето, 89,6% пояснюють його накладання недостатньою якістю бюджету-2007, і лише 4,2% − бажанням Президента завдати шкоди уряду й антикризовій коаліції у парламенті; тоді як серед тих, хто не підтримав такі дії Президента, частіше пояснюють їх бажанням завдати шкоди уряду й антикризовій коаліції - 64,2%.

Підтримку президентського вето частіше висловлювали жителі Західного, Центрального і Східного регіонів, тоді як жителі Південного регіону здебільшого не підтримували президентське вето.

Опитування проводилося в усіх областях, Києві та Криму серед респондентів віком від 18 років.