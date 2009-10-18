Тимошенко: українські харчі допомагають проти кризи

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала працівників харчової промисловості з професійним святом.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів, у привітанні Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що трудові колективи галузі роблять неоцінимий внесок у забезпечення розвитку економіки, виготовляючи майже п’яту частину всього обсягу промислової продукції країни.

Вона підкреслила, що на внутрішньому ринку питома вага вітчизняної харчової продукції становить майже 95%.

За словами прем’єра, продовольчі товари українських торговельних марок відповідають також вимогам найвибагливіших споживачів зовнішнього ринку, про що свідчить постійно зростаючий у світі попит на продукти харчування вітчизняного виробництва.

“Глибоко вдячна вам за чесну, сумлінну та ефективну працю, за те, що навіть в умовах світової фінансової кризи ваша галузь демонструє стабільні темпи зростання. Від усієї душі бажаю вам міцного здоров’я, невичерпної енергії, життєвого благополуччя та нових успіхів!”, - наголошується в привітанні Ю.ТИМОШЕНКО.