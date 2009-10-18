Порошенко зустрівся з прем'єр-міністром Литви

Міністр закордонних справ України Петро ПОРОШЕНКО обговорив з прем`єр-міністром Литовської Республіки Андріусом КУБІЛІУСОМ питання підготовки до Саміту Україна-ЄС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, зустріч відбулась 17 жовтня у рамках перебування П.ПОРОШЕНКА з робочим візитом у Швеції з метою участі у міжнародній конференції високого рівня, присвяченій «Східному партнерству».

У ході зустрічі сторони обговорили актуальні питання українсько-литовського двостороннього співробітництва, а також взаємодії двох країн на міжнародній арені. Зокрема, увагу було приділено реалізації європейських прагнень України, насамперед питанням підготовки до наступного Саміту Україна-ЄС.

Сторони обмінялися думками стосовно перспектив активізації роботи над Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, а також «безвізового» діалогу України з Євросоюзом.