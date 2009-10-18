Відбулася хресна хода з нагоди 20-річчя виходу УГКЦ з підпілля

У Тернополі відбулася хресна хода з нагоди 20-річчя виходу Української греко-католицької церкви з підпілля.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у ході взяли понад тисяча осіб, зокрема близько 150 священиків.

Почалася хода на Микулинецькому цвинтарі молебнем за тими, хто загинув, виборюючи право на служіння церкві та вірним. У промовах виступаючі згадували часи, коли священики змушені були таємно служити літургії по хатах, чимало з них зазнавало утисків, а патріарх УГКЦ Йосип СЛІПИЙ за радянської влади був чотири рази ув’язнений та загалом відбув 18 років заслання у таборах Сибіру та Мордовії.

При цьому представники духовенства згадували, з яким піднесенням люди поверталися до храмів, коли священнослужителі змогли офіційно служити літургії на зламі 80-х років, а також велелюдне богослужіння на Микулинецькому кладовищі у 1989 році, коли УГКЦ вийшла з підпілля і священики відкрито відправили Службу Божу.

Після молебню процесія, співаючи церковних пісень, пройшла вулицями міста з Микулинецького кладовища до катедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, де відбувається архієрейська літургія.