Завтра розпочинається Кінокімерія-2009

У Херсоні з 19 по 21 жовтня пройде IV Міжнародний фестиваль непрофесійного кіно «Кінокімерія - 2009».

Як повідомили УНІАН в прес-службі мерії Херсона, святкове відкриття фестивалю, який пройде за підтримки міського голови Володимира САЛЬДО, відбудеться 19 жовтня о 16.30 у кіноконцертному залі «Ювілейний».

Метою фестивалю, на думку його організаторів, є відродження кіноаматорства в Україні, налагодження культурних зв’язків з кіноаматорами з числа закордонних українців, згуртування талановитої та ініціативної молоді, для якої кіномистецтво – засіб творчого втілення своєї життєвої позиції.

Планується, що у фестивалі візьме участь понад сто чоловік з 17 областей України, а також з Росії, Ізраїлю, Білорусі, Естонії та інших.

Перші місця 6-ти номінацій отримають статуетку у вигляді кімерійської богині, також передбачено три гран-прі фестивалю.

Також у рамках IV Міжнародного фестивалю непрофесійного кіно «Кінокімерія» відбудеться ІІ відкритий Всеукраїнський фотоконкурс «Кіно». Всі роботи фотоконкурсу – а це понад 100 робіт українських та зарубіжних авторів – будуть представлені на виставці.