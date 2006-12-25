В Україні буде до 15° морозу

26 грудня за прогнозами синоптиків в Україні похолодає: температура вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу; в Карпатах та східних областях вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу; на Південному узбережжі Криму вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°. Без істотних опадів, лише вночі у східній частині та Приазов’ї невеликий сніг, в Криму помірний. На дорогах країни подекуди ожеледиця. Вітер північний, північно-західний, 7-12 м/с, вночі в Україні, а вдень на півдні та сході пориви 15-20 м/с, в Криму до 24 м/с.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

27-28 грудня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише 27 грудня у північних, центральних областях, а 28 грудня на Лівобережжі місцями невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура у східних областях вночі 27 грудня 10-15°, вдень 4-9° морозу, 28 грудня вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1 тепла; на решті території 27 грудня вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу, 28 грудня вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на Південному узбережжі Криму 27 грудня вночі 10-12° морозу, вдень 1-3° морозу, 28 грудня вночі 2-4° морозу, вдень 2-4° тепла.

29-30 грудня без істотних опадів, лише вночі 29 грудня в Україні, а протягом доби 30 грудня у західних областях невеликий сніг. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, у південній частині до 7° тепла; 30 грудня у східній частині вночі 4-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

31 грудня - 3 січня переважно без опадів, лише на півночі Лівобережжя, 1 січня і у північних, а 2 січня і у східних областях місцями невеликий сніг. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2 морозу до 4 тепла, у південній частині до 7 тепла; 31 грудня в Карпатах та східних областях вночі 6-12 морозу, вдень 1-6 морозу, 2-3 січня в Криму вночі від 3 тепла до 3 морозу (на Південному узбережжі 0-5 тепла), вдень 4-9 тепла.

У м.Києві та області 26 грудня очікується холодна погода: температура у Києві вночі 6-8° морозу, вдень 3-5° морозу; по області вночі 5-10° морозу, вдень 2-7° морозу. Без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с ( в Києві та місцями по області).

27-28 грудня буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише вдень 27 грудня та вночі 28 грудня місцями невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура 27 грудня вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу; 28 грудня вночі 1-6°морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

29-30 грудня без істотних опадів, лише вночі 29 грудня невеликий сніг. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.