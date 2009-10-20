Школярі надрукували фальшиві гривні і спіймались у їдальні

У місті Червоноград Львівської області правоохоронці викрили факт виготовлення та збуту фальшивих купюр номіналом 20 грн. двома учнями місцевої загальноосвітньої школи.

Про це повідомив УНІАН начальник відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК.

За його словами, до міськвідділу внутрішніх справ із заявою про наявність фальшивих купюр в одного з учнів звернулася директор загальноосвітньої школи Червонограда. Вона повідомила, що завідувач шкільної їдальні під час продажу продуктів харчування виявила в одного із школярів фальшиву купюру номіналом 20 грн., якою учень школи намагався розрахуватися за обід.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала в школу, встановила, що «липовими» гривнями у шкільній їдальні намагався розрахуватися учень 9-го класу. Також при собі він мав ще три купюри номіналом по 20 грн. кожна, які виявилися фальшивками.

Оперативники з‘ясували, що друк фальсифікованих гривень за допомогою багатофункціонального принтеру налагодив у себе вдома учень 8-го класу цієї ж школи, а збувати підробки він доручив своєму приятелеві-дев‘ятикласнику, розповів Д.ХАРЧУК.

На даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи. Правоохоронці встановлюють кількість виготовлених підроблених купюр, а також інші можливі місця їх збуту школярами. Ведеться слідство.