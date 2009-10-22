25 жовтня Україна перейде на «зимовий» час

25 жовтня 2009 року о четвертій годині за київським часом в Україні відміняється дія "літнього" часу переведенням годинникової стрілки на одну годину назад.

Перехід на “зимовий” час в останню неділю жовтня здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року № 509 «Про порядок обчислення часу на території України».

Уперше «літній» і «зимовий» порядок обчислення часу був запроваджений в Англії в 1908 році для економії і раціональнішого розподілу електроенергії впродовж доби.

Нині на «літній» і «зимовий» час переходять у понад 110 країнах світу.