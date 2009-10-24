Катастрофічний наплив нелегалів Україні не загрожує?

Україні не загрожує катастрофічний наплив нелегальних мігрантів в державу через набуття з 2010 року чинності угоди про реадмісію з Європейським Союзом.

Таку думку кореспонденту УНІАН в Польщі висловив аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень (Київ) Віктор ЧУМАК, котрий брав участь у конференції з питань міграції у Варшаві 23 жовтня.

Експерт відзначив, що щороку на кордоні України з Польщею, який де-факто є кордоном 27 держав Європейського Союзу, затримується до 2 тис. осіб, які намагаються нелегально потрапити до ЄС.

За його словами, ця кількість залишається більш-менш стабільною останні роки й навряд чи зміниться суттєво у наступних роках.

В.ЧУМАК сказав, що відсутність угод про реадмісією з низкою держав Центральної та Східної Азії не є для України великою проблемою, оскільки сьогодні більшість затриманих нелегалів відправляються на батьківщину на основі українського законодавства - в рамках «видворення».

Договір про реадмісію необхідний для відправки емігранта лише у випадку, якщо не вдалося встановити його особистість. Якщо немає такої угоди з країною походження, такий громадянин залишається в Україні.

«Тоді дається довідка та відпускається на чотири сторони – влаштовуватися в Україні», - сказав він.

Експерт також відзначив, що угода про реадмісію не зобов’язує однозначно українську владу приймати затриманого в державах ЄС нелегала лише на основі підозри, що він потрапив на територію країн європейського об’єднання через Україну.

«Це треба ще довести», - сказав він, зазначаючи, що підписаний з ЄС договір дає українцям право відмовляти в прийомі нелегалів..

Як повідомлялося, зокрема, за оцінками тижневика «Коментарі», в Україні в наступному році може опинитися 150 тис. нелегальних емігрантів, яких може передати ЄС в рамках угоди про реадмісію.

За даними видання, Україна в пунктах тимчасового утримання нелегальних мігрантів зможе утримувати близько 4 тис. осіб, що обійдеться бюджету в 3 млн. доларів.

Депортація ж одного нелегала на його батьківщину обходиться державі більш як у 1 тис. дол., а цього року на ці потреби в бюджеті виділили лише 3 млн. грн., за які можна депортувати не більше 400 осіб.