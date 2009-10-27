Податок на перевищення 500-тисячного доходу не є заміною ринкового збору

Кабінет Міністрів України в прийнятому законопроекті «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з удосконалення оподаткування суб`єктів малого підприємництва» не передбачає заміни ринкового збору іншим податком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на брифінгу заявив голова Державного комітету регуляторної політики і підприємництва Олександра КУЖЕЛЬ.

Вона наголосила, що законопроектом пропонується введення не податку, а фактично штрафу для платників єдиного податку в розмірі 15% суми, що перевищує мінімальний річний дохід (для фізичних осіб – 500 тис. грн.).

«Це буде такий штраф», - сказала О.КУЖЕЛЬ.

Вона зазначила, що якщо суб`єкт підприємницької діяльності не працюватиме з перевищенням доходу, то тоді йому не доведеться платити цей штраф. А якщо розміри доходу перевищуватимуть встановлені норми, то податкові служби стягуватимуть 15% розміру перевищення і направлятимуть кошти до місцевих бюджетів. Інші податки з цієї суми, зокрема до Пенсійного фонду тощо, стягуватися не будуть, відзначила голова Держкомпідприємництва.

«Відміна ринкового збору зменшує навантаження на бізнес, оскільки в середньому ця плата становить 137-140 грн. на місяць на одного підприємця - від 30 до 1,5 тис. грн. залежно від ринку. Ці кошти залишатимуться на потреби підприємців», - сказала О.КУЖЕЛЬ.

При цьому вона відзначила, що невдоволення керівництва ринків відміною ринкового збору може бути викликана лише тим, що більша частина цих коштів не перераховувалася до місцевих бюджетів, а залишалась у їх розпорядженні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України подав у Верховну Раду законопроект (реєстраційний №5233 від 23 жовтня 2009 р.), яким пропонується відмінити ринковий збір і обкладати 15-процентним податком перевищення фізособою-підприємцем, - платником єдиного податку річної виручки в сумі 500 тис. грн.

У проекті закону наголошується, що «у випадку, якщо в податковому (звітному) періоді обсяг виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), одержаної фізичною особою-підприємцем - платником єдиного податку, перевищує 500 тис. грн. на рік, сума такого перевищення оподатковується за ставкою в розмірі 15%. При цьому сплата даних коштів дає право фізособі-підприємцеві залишатися на спрощеній системі оподаткування в майбутніх податкових (звітних) періодах поточного календарного року».