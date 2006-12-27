Янукович прогнозує вступ України до СОТ у лютому 2007 року

17:26, 27 грудня 2006
Суспільство
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Однак існує і інший варіант

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує вступ України до Світової організації торгівлі в лютому 2007 року, за умови внесення до цього терміну Робочою групою цього питання на розгляд Генеральної асамблеї СОТ.

“Мені здається так, що якщо буде винесено цю постанову в лютому цього року – вона буде позитивною”, - сказав прем`єр, зазначивши при цьому, що з боку Робочої групи можуть виникнути додаткові питання, а також умови. У цьому разі, підкреслив прем`єр, Україна готова ухвалити таке рішення.

Разом з тим, зазначив В.ЯНУКОВИЧ, у разі, якщо умови, висунуті Робочою групою, носитимуть негативний характер в плані вітчизняних виробників, то Україна може відкласти свій вступ до СОТ.

“Якщо нам будуть поставлені умови, за рахунок яких ми погіршуватимемо економіку України, тоді ми підтягатимемо свою економіку. І коли ми будемо готові до цього, ми вступатимемо”, - сказав прем`єр.

Довідка УНІАН. Двосторонні переговори з країнами - членами Робочої групи щодо розгляду заявки України на вступ до СОТ були розпочаті в 1997 році.

Зараз Україні залишилося підписати протоколи про взаємний доступ на ринки товарів і послуг тільки з Киргизією.

Світова організація торгівлі, котра замінила GATT, була створена в 1993 році на Уругвайському раунді переговорів з тарифів, які розпочалися в 1946 році.

На сьогодні до СОТ входить понад 150 держав.

13 грудня 2006 року Верховна Рада прийняла останній із законів, необхідних для вступу України до СОТ.

 

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