Через борги у залізничників назрів конфлікт з вуглярами?

На сьогодні сума дебіторської заборгованості вуглевидобувних підприємств перед залізничниками перевищує 430 млн. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба «Укрзалізниці».

При цьому залізничники продовжують перевозити вугільну продукцію відповідно до попередніх домовленостей.

Як наголошується в повідомленні, перед Донецькою залізницею поставлено важливе завдання - забезпечити необхідною кількістю вугілля всі залізниці України. Для потреб шести залізниць на опалювальний сезон 2009/2010 рр. необхідно 162 тис. тонн вугілля. «На сьогодні найгірша ситуація із забезпечення вугіллям на Одеській і Південно-Західній залізницях (19 і 21% відповідно), що не може не хвилювати на початку опалювального сезону», - відзначають у відомстві.

За даними "Укрзалізниці", відповідно до укладеного договору №27-09/КПП від 21 вересня п.р. ДП «Вугілля України» взяло на себе зобов`язання поставити Донецькій залізниці вугільну продукцію у розмірі 59 тис. тонн енергетичного і сортового вугілля для погашення заборгованості. Відповідно, було розроблено і узгоджено подекадний графік поставок вугілля. Проте замість 27 тис. тонн за місяць отримано близько 3 тис. тонн вугілля. «З такими темпами поставок залізниці України одержать необхідну його кількість тільки у березні 2011 року», - йдеться у повідомленні.

При цьому у повідомленні наголошується, що вугілля, яке пропонує ДП «Вугілля України», з технічних причин не може бути застосовано котельними господарствами залізниць і використовуватися для опалювання приміщень, адже цей тип палива застосовується як пилоподібне спалювання палива на ТЕС, ТЕЦ тощо.