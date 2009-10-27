Москаль просить порушити справу щодо сина депутата
За побиття помічника прокурора
Начальник міліції Криму Геннадій МОСКАЛЬ просить Генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу щодо сина депутата Сімферопольської міської ради Віталія ФАЙНГОЛЬДА за побиття у 2005 році помічника прокурора Деснянського району Києва.
Про це йдеться у депутатському зверненні Г.МОСКАЛЯ до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.
Г.МОСКАЛЬ зазначає, що до нього як до народного депутата звернувся житель Києва. У заяві він повідомляє, що В.ФАЙНГОЛЬД, будучи в нетверезому стані, побив його з хуліганських мотивів і загасив на його обличчі сигарету.
Г.МОСКАЛЬ просить ГПУ «відмінити відмовний матеріал» і порушити щодо В.ФАЙНГОЛЬДА справу.
Розслідування він закликає доручити органам прокуратури за межами Криму.
Крім того, 26 жовтня Г.МОСКАЛЬ звернувся до О.МЕДВЕДЬКА з проханням порушити справу щодо В.ФАЙНГОЛЬДА «за фактом спричинення ним» у 2007 році у ресторані в м. Сімферополь тілесних ушкоджень співробітникові спецпідрозділу «Беркут», що ніс службу з охорони громадського порядку. Розслідувати цю справу Г.МОСКАЛЬ також просить доручити «будь-якій прокуратурі» за межами Криму.
Це не перші звернення Г.МОСКАЛЯ до ГПУ з приводу В.ФАЙНГОЛЬДА.
Як повідомляв УНІАН, в липні Залізничний райсуд Сімферополя розпочав розгляд кримінальної справи щодо В.ФАЙНГОЛЬДА, при зіткненні з автомобілем Bentley якого загинула байкерша Ганна Мішуткіна. У неї залишилася малолітня дочка.
Як встановили експерти, В.ФАЙНГОЛЬД їхав автомобілем зі швидкістю 171 кілометр на годину.