На міжбанку євро здає позиції

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1630/8,2170 грн./дол., на 12:00 ціни становили 8,1630/8,1760 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На російському валютному ринку курс долар-рубль підвищився, і на 12:00 встановився на рівні 29,2375 рубля за долар (+0,0625).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4815/1,4817 дол./євро, а на 12:00 впали до 1,4785/1,4787 долл./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0975/12,1790 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 12,0655/12,0880 грн./євро.