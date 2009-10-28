Помер заслужений лікар України Микола Касьян

13:37, 28 жовтня 2009
Суспільство
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Родоначальник мануальної терапії

Сьогодні о 7.00 ранку в Кобеляках (Полтавська обл.) на 73-му році життя помер лікар-остеопат і родоначальник мануальної терапії, академік, народний лікар СРСР, заслужений лікар України Микола КАСЬЯН.

Як повідомив УНІАН прес-секретар голови Полтавської обласної державної адміністрації Євген ЛОПУШИНСЬКИЙ, останнім часом М.КАСЬЯН хворів.

М.КАСЬЯН народився 10 квітня 1937 року в Кобеляках, Полтавської області, де й прожив усе своє життя. Закінчив Харківський медінститут (1959-1964 рр.). Підвищував кваліфікацію в Київському інституті травматології і ортопедії. Автор монографії "Мануальна терапія при остеохондрозі хребта".

М.КАСЬЯН лікував багатьох знаменитостей, зокрема радянських космонавтів, за що був нагороджений «Золотою медаллю імені Юрія Гагаріна».

Був обраний народним депутатом СРСР.

У Книзі рекордів Гіннесса у 1993 році була наведена статистика: «Україна. Найбільше число костоправних операцій провів народний лікар Микола КАСЬЯН. Протягом 1990 року він здійснив вправлення хребетних дисків 41 тис. 251 хворому, серед них – 19 тис. 359 дітей».

У 2005 році в Кобеляках був відкритий Центр мануальної терапії. Керівником центру став син відомого лікаря Ян КАСЬЯН. Останнім часом через хворобу М.КАСЬЯН перестав приймати пацієнтів.

 

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