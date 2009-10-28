За жовтень Нафтогаз віддасть Газпрому близько $500 мільйонів

За жовтневе постачання газу НАК «Нафтогаз України» заплатить ВАТ «Газпром» близько 500 млн. дол. Про це сьогодні журналістам повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він підкреслив, що загальну суму оплати поки що назвати не можна, оскільки місяць ще не закінчився.

«Місяць ще не закінчився, але на сьогодні йдеться про близько 500 млн. дол.», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 року, НАК "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісяця направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за постачаннями. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Україна до сьогоднішнього дня вчасно і в повному обсязі розраховується з «Газпромом» за поставлений газ.

Відповідно до контракту на постачання газу в Україну, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижуючим коефіцієнтом 0,8, базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

Обсяг постачання газу в Україну в 2009 році складе 40 млрд. куб. м.

Контракт передбачає постачання в першому кварталі 5 млрд. куб. м, другому, - 10 млрд. куб. м, третьому, - 12 млрд. куб. м і четвертому - 12,5 млрд. куб. м.

НАК "Нафтогаз України" імпортував у першому кварталі 2,8 млрд. куб. м, у другому - близько 5,7 млрд. куб. м, у третьому – майже 8,5 млрд. куб. м.

За інформацією заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Ярослава МАРЧУКА, НАК «Нафтогаз України» в четвертому кварталі цього року планує імпортувати 7-8 млрд. куб. газу.

За його словами, обсяг імпорту газу в жовтні ц.р. планується на рівні 1-1,2 млрд. куб. м.