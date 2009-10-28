Луценко: у Закарпаття своя специфіка

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на розширеній колегії ГУМВС України у Закарпатській області закликав місцеву міліцію активізувати роботу по боротьбі з наркотрафіком, нелегальною міграцією та «прихватизацією» природних багатств краю.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Закарпатській області.

Ю.ЛУЦЕНКО пояснив окреслені завдання тим, що Закарпатський регіон є особливим за географічними та природними особливостями – близькість до кордону, наявність транзитної інфраструктури тощо.

За словами міністра, міліція має слідкувати як за законністю передачі лісу у тимчасове користування, так і за дотриманням прав громадян щодо вільного доступу на територію таких угідь.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО поставив завдання місцевій міліції протидіяти незаконному використанню зброї, оскільки на Закарпатті цьогоріч скоєно кілька резонансних злочинів, в тому числі й навмисні вбивства з застосуванням вогнепальної зброї.

Як наголосив міністр, "міліція повинна вилучати у зловмисників підпільні арсенали і цим послаблювати можливі кримінальні загрози як громадському порядку, так і безпеці людей".