Луценко: у Закарпаття своя специфіка
Міністр вимагає активізуватися
Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на розширеній колегії ГУМВС України у Закарпатській області закликав місцеву міліцію активізувати роботу по боротьбі з наркотрафіком, нелегальною міграцією та «прихватизацією» природних багатств краю.
Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Закарпатській області.
Ю.ЛУЦЕНКО пояснив окреслені завдання тим, що Закарпатський регіон є особливим за географічними та природними особливостями – близькість до кордону, наявність транзитної інфраструктури тощо.
За словами міністра, міліція має слідкувати як за законністю передачі лісу у тимчасове користування, так і за дотриманням прав громадян щодо вільного доступу на територію таких угідь.
Водночас Ю.ЛУЦЕНКО поставив завдання місцевій міліції протидіяти незаконному використанню зброї, оскільки на Закарпатті цьогоріч скоєно кілька резонансних злочинів, в тому числі й навмисні вбивства з застосуванням вогнепальної зброї.
Як наголосив міністр, "міліція повинна вилучати у зловмисників підпільні арсенали і цим послаблювати можливі кримінальні загрози як громадському порядку, так і безпеці людей".