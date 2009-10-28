Експерт про ЄС, Україну, Балкани та копенгагенські критерії

Директор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім.Шевченка Валерій КОПІЙКА вважає, що Україна може бути визнана кандидатом на членство у Європейському Союзі

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КОПІЙКА сказав під час прес-конференції на тему “Євроінтеграція - ще один шлях обов’язкового українського розвитку”.

“Україна на сьогодні при наявності політичної волі ЄС може бути визнана кандидатом, причому кандидатом, який досить успішно виконує вимоги Євросоюзу”, - сказав він.

Експерт зазначив, що Копенгагенські критерії вступу до ЄС мають дуже загальний формат, але на сьогодні Україна теж на них орієнтується.

В.КОПІЙКА вважає, що цей загальний формат дозволяє дещо ліберально розглядати виконання тим чи іншим кандидатом вимог до вступу.

За словами експерта, по ряду параметрів, зокрема, стану економіки, Україну можна порівнювати з балканськими країнами, які були прийняті до Євросоюзу. Тому, наголосив він, питання у тому, чи готовий на сьогодні ЄС дати такі перспективи Україні.

“Тут питання складне, і ми з розумінням до нього ставимося, оскільки Україна - це країна з 50-мільйонним населенням, великим економічним потенціалом, а ЄС ще нещодавно пережив серйозне розширення, радикальне за всю історію його існування, яке збільшило кількість його держав майже удвічі, і це накладає відбиток на внутрішні проблеми, які ЄС переживає щодо інституційного реформування, бюджету”,- сказав В.КОПІЙКА.

Водночас експерт зауважив, що прогрес у Євросоюзі, який зараз проявляється в успішній ратифікації Лісабонського договору, відкриває для України досить серйозні перспективи для подальших переговорів по євроінтеграції.

“Звичайно, це не означає, що нам не треба нічого робити. У нас дуже багато проблем і економічного, і політичного характеру, але Україна в принципі має серйозний прогрес на шляху до євроінтеграції”, - додав В.КОПІЙКА.