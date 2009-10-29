МОЗ закликає при ознаках застуди невідкладно звертатися до лікарів

Міністерство охорони здоров’я України закликає громадян при перших ознаках застудних захворювань невідкладно звертатися до лікарів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров’я України Василь КНЯЗЕВИЧ сьогодні на засіданні уряду.

«Лікарі знають, як надавати допомогу, але є проблема своєчасного звернення до лікаря. Зараз нам треба дуже інтенсивно працювати з населенням. Паніки тут не повинно бути. По-перше, звернення до лікаря, а у лікаря – відповідний алгоритм роботи», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ.

Міністр також вважає за необхідне звернення до керівників підприємств з проханням «відпускати людей, які погано себе почувають».

«Треба хворих людей ізолювати, а вдома з ними можуть працювати лікарі. Це найкращий вихід, як запобігти розповсюдженню епідемії», - додав В.КНЯЗЕВИЧ.

У свою чергу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила підготувати необхідне звернення до громадян із закликом своєчасного звернення до лікарів.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні цього року 20 осіб в західних областях України померли, найімовірніше, від пневмонії.

Як повідомив 28 жовтня перший заступник міністра охорони здоров’я Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ, за період з 13 жовтня у Тернополі 95 осіб було госпіталізовано, з них 25 у важкому стані (7 дітей і 18 дорослих), померли 10 осіб. Крім того, у Львові за період з 1 жовтня на стаціонарному лікуванні знаходилось 6 осіб, 4 померли. В Івано-Франківську з 13 жовтня 6 осіб померли, госпіталізовано 25 осіб, з них 7 у важкому стані.

«Та ситуація, яка склалася, пов’язана з діагнозом пневмонія», - сказав у свою чергу головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ.

Він також підкреслив, що всім госпіталізованим були проведені тести на наявність вірусу A/H1N1, які дали негативний результат.

В МОЗ підкреслили, що поки що точно неможливо сказати, що ці люди померли від грипу A/H1N1. Результати досліджень, які встановлять точну причину смерті цих людей, будуть отримані за 2-3 дні.