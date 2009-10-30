У Варшаві для України розробили план захисту дітей від секс-експлуатації

У Варшаві за результатами проведення міжнародної конференції опрацювали план дій для України щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, у Варшаві відбулася Міжнародна конференція щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та зловживань.

У роботі конференції взяли участь представники Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства юстиції України, Міністерства внутрішніх справ України, Генеральної прокурори України, неурядових організацій, а також низка українських, британських, фінських, литовських і польських експертів.

Під час конференції розглядалися питання міжнародних інструментів захисту дітей, що відповідають положенням конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуальних зловживань.

Основними темами для обговорення стали ефективні засоби захисту та регламентування у галузі криміналізації, а також відповідальність за сексуальну експлуатацію та сексуальні зловживання стосовно дітей.

Результатом роботи конференції стало опрацювання плану дій для Україні щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації.