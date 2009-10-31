Польська компанія домовилася з Газпромом до 2037 року

Польська національна газова компанія PGNIG і ВАТ «Газпром» домовилися про умови додаткових постачань газу до Польщі і тарифи на транспортування російського газу до Німеччини через польську територію.

Про це йдеться у спільному повідомленні PGNIG і «Газпрому», яке має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Сторони домовилися щодо збільшення постачань і продовження діючого контракту до 2037 року. Крім того, вироблене компромісне рішення з управління компанією EuRoPol GAZ SA і її тарифної політики», – зазначається у повідомленні.

Досягнуті домовленості містяться у спільній заяві компаній, і набудуть чинності після підписання відповідних документів урядами Польщі і РФ.

Прес-секретар PGNIG Йоанна ЗАКШЕВСЬКА для коментарів була недоступна.

Як повідомляв УНІАН, 28-29 жовтня ц.р. у Москві відбувся черговий раунд переговорів представників Росії і Польщі, яка з початку поточного року не одержує 25% газового імпорту.

Польща намагається домовитися з «Газпромом» про додаткові постачання газу з січня 2009 року, коли свій контракт перестав виконувати швейцарський трейдер «РосУкрЕнерго», 50% якого контролюють росіяни.

На думку ряду експертів, «Газпром» спеціально затягував переговори, щоб добитися ряду поступок від Польщі, якій через недопостачання газу вже в поточному році загрожувала газова криза.

Довідка УНІАН. Польща щорічно споживає близько 14 млрд. кубометрів газу, з яких 30% видобуває самостійно, а решту імпортує переважно з Росії і країн Східної і Середньої Азії.

Згідно з новими домовленостями, з 2010 року поляки планують купувати безпосереднього у «Газпрому» 11 млрд. кубометрів газу замість раніше планованих 8 млрд. куб. м.