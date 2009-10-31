Мер Одеси скасував заняття в школах

Мер Одеси Едуард ГУРВІЦ розпорядився про скасування занять у школах до 9 листопада і закликав городян до обережності через епідемію грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, в оприлюдненій сьогодні заяві Е.ГУРВІЦ зазначив: «Створилася реальна загроза перенесення епідемії вірусного захворювання із західних областей України до Одеси. З огляду на це я розпорядився скасувати заняття в міських школах до 9 листопада».

Втім, «ми поки не знаємо, що буде впродовж найближчого тижня, - уточнив він, - тому можливо, що заняття будуть скасовані до особливого розпорядження».

Крім того, додав Е.ГУРВІЦ, «я запропонував вирішити питання доцільності проведення занять керівникам вищих учбових закладів».

За словами мера Одеси, «найближчими днями буде зроблено все можливе, щоб у разі виявлення хворих людей при виході з аеропорту, авто- і залізничних вокзалів їх без зволікання направляли до лікувальних установ міста».

Також дані вказівки керівництву міськуправління охорони здоров`я про створення необхідних умов надання оперативної медичної допомоги.

«До речі, вже є підозри щодо небезпеки захворювань деяких хворих в Одесі, - зазначив Е.ГУРВІЦ. - Тому я б хотів попросити всіх жителів Одеси і гостей міста берегти себе - дотримуватися обережності, менше бувати найближчими днями у багатолюдних місцях, розважальних закладах».