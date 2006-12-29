”Карнавальній ночі” Рязанова виповнилося 50

Знаменитій новорічній комедії Эльдара Рязанова сьогодні виповнюється 50 років. Її прем`єра відбулася 29 грудня 1956 року, і фільм підкорив глядачів раз і назавжди. Проте сьогодні картину-іменницю не покажуть: на Першому каналі розсудили, що краще зробити це 30 грудня, у суботу, коли люди будуть удома і, поза сумнівом, знов пригорнуться до екранів. У прайм-тайм, щоправда, вже в перший день нового року, вийде в ефір і продовження популярної стрічки - "Карнавальна ніч-2, або П`ятдесят років опісля".

Історія створення картини почалася у середині 50-х років, коли режисерові-дебютантові Эльдару Рязанову запропонували зняти комедію за сценарієм Бориса Ласкіна і Володимира Полякова. Він же мріяв присвятити себе драмі і працювати над фільмом навідріз відмовився. Переконати його вдалося лише директорові кіностудії "Мосфільм" Івану Пирьєву, який, на щастя, зумів наполягти на своєму.

ІТАР-ТАРС