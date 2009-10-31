Україна зовсім скоро може отримати свій «Таміфлю»?
Аваков каже про два тижні
Фармацевтичні підприємства Харківської області готові протягом двох тижнів налагодити випуск ефективного протигрипозного препарату.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові заявив голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.
Він наголосив, що фармпідприємства області готові протягом двох тижнів налагодити виробництво препарату «Таміфлю» або препаратів аналогічної дії.
«Ми розглядаємо можливість в найкоротший термін налагодити виробництво препарату, аналогічного «Таміфлю», або безпосередньо «Таміфлю» на одному з харківських підприємств. При оптимістичному розвитку подій ми готові розпочати виробництво 15 листопада», - заявив А.АВАКОВ.
Начальник Головного управління охорони здоров’я області Олександр ГАЛАЦАН підтвердив, що харківські підприємства мають відповідні європейські сертифікати на виробництво найефективнішого препарату для боротьби з «каліфорнійським» грипом.
«Ми можемо купувати у виробника субстанцію, тобто речовину, яка є базовою при виробництві препарату, і виробляти його тут», - сказав О.ГАЛАЦАН.
Голова ОДА також запевнив, що керівництво області зробить все можливе, щоб не було дефіциту марлевих пов’язок.
«Абсолютно очевидна ситуація, що сьогодні у продажу кількість цих масок рівна нулю і запасів цих масок немає. Чекати, що для такої великої території, якою є Харківська область і Харків, марлеві пов’язки прибудуть в достатній кількості через центральну владу, навряд чи є розумним, тому ми ухвалили рішення про виготовлення цих масок тут», - сказав А.АВАКОВ.
За його словами, маски виготовлятимуть з марлі з державного резерву.