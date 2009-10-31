Україна зовсім скоро може отримати свій «Таміфлю»?

Фармацевтичні підприємства Харківської області готові протягом двох тижнів налагодити випуск ефективного протигрипозного препарату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові заявив голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

Він наголосив, що фармпідприємства області готові протягом двох тижнів налагодити виробництво препарату «Таміфлю» або препаратів аналогічної дії.

«Ми розглядаємо можливість в найкоротший термін налагодити виробництво препарату, аналогічного «Таміфлю», або безпосередньо «Таміфлю» на одному з харківських підприємств. При оптимістичному розвитку подій ми готові розпочати виробництво 15 листопада», - заявив А.АВАКОВ.

Начальник Головного управління охорони здоров’я області Олександр ГАЛАЦАН підтвердив, що харківські підприємства мають відповідні європейські сертифікати на виробництво найефективнішого препарату для боротьби з «каліфорнійським» грипом.

«Ми можемо купувати у виробника субстанцію, тобто речовину, яка є базовою при виробництві препарату, і виробляти його тут», - сказав О.ГАЛАЦАН.

Голова ОДА також запевнив, що керівництво області зробить все можливе, щоб не було дефіциту марлевих пов’язок.

«Абсолютно очевидна ситуація, що сьогодні у продажу кількість цих масок рівна нулю і запасів цих масок немає. Чекати, що для такої великої території, якою є Харківська область і Харків, марлеві пов’язки прибудуть в достатній кількості через центральну владу, навряд чи є розумним, тому ми ухвалили рішення про виготовлення цих масок тут», - сказав А.АВАКОВ.

За його словами, маски виготовлятимуть з марлі з державного резерву.